Boletín de noticias de COPE del 31 de mayo del 2023 a las 17.00 horas

60 leyes en pausa. Son el total de normas cuyo trámite ha quedado paralizado por el adelanto electoral y la disolución de las cortes. Entre ellas, está la ley del derecho al olvido, que iba a ayudar a personas que han padecido cáncer a no encontrar tantos problemas para hacer trámites como firmar una hipoteca. Juan tiene 33 años y hace 3 superó una leucemia. Ha contado en La Tarde cómo se le está complicando adquirir una vivienda con su pareja por ello. No es la única ley que queda paralizada, también la ley de familias, o la de atención al cliente. Todo por unas elecciones generales adelantadas que llegan después de los comicios del pasado domingo. En algunas autonomías, ya han empezado las negociaciones para formar Gobierno. Es el caso de Canarias, donde el Partido Popular y Coalición Canaria empezarán a reunirse este jueves. Las formaciones no suman mayoría, pero buscan un acuerdo para arrebatarle la presidencia al ganador de las elecciones: a los socialistas canarios.

Por cierto, acabamos de conocer que la exportavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha registrado la marca “Caminando Juntos”. Es un nuevo partido político con el que va a presentarse a los comicios generales del 23 de julio.

Sube otra vez la media mensual del euríbor. Este mes de mayo, el global se sitúa en el 3,86% casi 11 décimas más que en abril. Un dato que responde en gran medida a los continuos repuntes del índice de referencia para las hipotecas a tipo variable y que este miércoles vuelve a quedarse cerca del 4%.