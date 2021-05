Boletín de noticias COPE del 10 de mayo de 2021 a las 12.00 horas

La fiscalía de Navarra NO respalda el toque de queda en la comunidad pero SI considera idóneo limitar las reuniones en el ámbito privado....Es ahora el Tribunal Superior de Justicia de Navarrael que debe decidir si autoriza o no las medidas.... Canarias es la primera comunidad que va a acudir al Supremo después de que su tribunal no avalase el toque de queda, antes le ha pedido que aclare su sentencia....Un toque de queda que también se mantiene en Baleares y Comunidad Valenciana. Ninguna comunidad está cerrada perimetralmente mientras que Madrid, Extremadura y Galicia mantienen cierres parciales activos....En nuestra web en COPE.es puedes encontrar la información sobre las restricciones en todas y cada una de las CCAA......Enseguida en Herrera en Cope analizamos con una experta en derecho constitucional las distintas decisiones judiciales que se han creado.