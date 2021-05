Boletín de noticias COPE del 8 de mayo de 2021 a las 12.00 horas

Esquerra Repulicana anuncia su intención de gobernar en solitario en Cataluña. Es lo que acaba de anunciar el candidato a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés. Ha dicho, en rueda de prensa, que pedirá apoyo a Junts Per Cat en la votación pero ha lamentado a su vez que no haya habido acuerdo en las negociaciones para formar una coalición. Acaba de comenzar la segunda jornada de la cumbre social de la Unión Europea en Oporto en la que uno de los principales temas encima de la mesa será la liberalización de las patentes de las vacunas... Países como Alemania se mantienen en contra, mientras que Francia y España a favor... Bruselas ya ha dicho que de momento no es útil hacerlo a corto a medio plazo. El Papa Francisco se ha vuelto a pronunciar hoy precisamente sobre este tema... A través de un videomensaje enviado con motivo del concierto en Los Angeles de la campaña "Vax Live" para recaudar fondos para la distribución de vacunas en todo el mundo.