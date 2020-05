Boletín de noticias COPE del 25 de mayo de 2020 a las 13.00 horas

El día en el que ya no hay ninguna ciudad en el escenario más restrictivo del plan de desescalada, en este lunes en el que la mitad de los españoles está en Fase 1 y la otra mitad en Fase 2, el Ministerio del Interior ha tomado una decisión operativa relevante. No es la primera vez que el gobierno aprovecha la pandemia y el estado de alarma para adoptar medidas que no tienen nada que ver con la crisis sanitaria ni con sus consecuencias económicas. La cadena COPE ha confirmado que el ministro Grande Marlaska ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid.