Boletín de noticias COPE del 24 de mayo de 2020 a las 12.00 horas

Pedro Sánchez anuncia a los presidentes autonómicos que el primer pago a las comunidades autónomas del fondo no reembolsable será en julio. Es dinero para hacer frente a la crisis del Coronavirus en cada territorio. Los pagos adicionales serán, después de ese primer pago inicial de julio, en meses alternos. La Cañada Real es una de las zonas más desfavorecidas de Madrid. Allí 1700 niños están escolarizados pero 500 de ellos no pueden conectarse a internet para seguir las clases online durante el estado de alarma. Por eso la Comunidad de Madrid les ofrece alternativas para que puedan continuar con su aprendizaje. Recuerda que esta noche a las 12 media España pasa a la fase dos en la que abrirán las playas no solo para pasear como hasta ahora sino preparadas para el baño y para que los asistentes tomen el sol siempre respetando las nuevas medidas de seguridad como el control del aforo y la distancia de seguridad. Ese aforo no será permanente. Algunos ayuntamientos contemplan el uso de drones.

En los deportes, las ligas profesionales tienen permiso del Gobierno para regresar a partir del 8 de junio.