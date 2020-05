Carina Mejías, ex diputada de Ciudadanos en el Parlament y en el Congreso, se suma al ex portavoz Girauta, y se da de baja en Ciudadanos. No comparten la decisión de Arrimadas de apoyar una prórroga del estado de alarma hasta el 25 de mayo. Carina Mejias sugería en Herrera en COPE que el presidente Sánchez usa esta situación de alarma en beneficio propio.