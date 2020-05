Boletín de noticias COPE del 17 de mayo de 2020 a las 1.00 horas

El Gobierno quiere que el Congreso apruebe una nueva prórroga, pero esta vez espera que sea de un mes y no de quince días. Díaz Ayuso insiste en que los motivos por los que no se ha autorizado ese progreso en la desescalada a Madrid son políticos y no sanitarios. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado que sí, que se permiten las rebajas, tanto en tienda física como en venta online. La Cadena COPE se ha puesto en contacto con Moncloa que confirma la noticia y habla de que ha sido un nuevo cambio de criterio. Este sábado hemos despedido a Julio Anguita, histórico dirigente de Izquierda Unida, que desde el pasado 9 de mayo el Hospital Universitario Reina Sofía donde permanecía ingresado tras sufrir una parada cardíaca. Y en deportes, la jornada está marcada por la vuelta al fútbol en Alemania.