Boletín de noticias COPE del 23 de mayo de 2019 a las 07.00 horas

Pablo Ibar condenado a cadena perpetua. El hispanoamericano ha logrado esquivar este miércoles la condena a muerte, al no conseguir el jurado la unanimidad necesaria para una sentencia de pena capital, como pretendía la Fiscalía, por el triple asesinato el 27 de junio de 1994. Según el portavoz de la 'Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar', Andrés Krakenberger, esta vista oral ha estado "plagada de irregularidades", lo que les permite tener esperanzas en que se volverá a anular. No obstante, ha apuntado que, probablemente, este nuevo proceso del recurso de apelación se prolongaría durante seis años y considera que organizar una repetición de la vista oral supondría otros dos años. Por la noche de COPE ha pasado Joaquín José Martínez, el primer español en salir del famoso ‘corredor de la muerte’, para hablar sobre la decisión. Martínez ha dicho no entender todo lo que se le ha permitido al fiscal. “Esta sentencia es un victoria en un sistema tan corrupto como el de Estados Unidos", decía Martínez, que añadía rotundo que "el fiscal quería ver muerto a Pablo Ibar".