Boletín de noticias COPE del 4 de mayo de 2019 a las 06.00 horas

Las autoridades venezolanas han emitido esta noche nuevas órdenes de detención, contra los que consideran responsables del levantamiento contra Nicolás Maduro del pasado 30 de abril... Órdenes que se unen a la emitida contra el líder opositor Leopoldo López liberado ese día y que actualmente es huésped de la embajada española... Sobre su situación ha hablado el presidente interino, Juan Guaidó, que ha recordado a Maduro las consecuencias de detenerle en suelo español. Por su parte, el ministro de exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que Leopoldo López es huésped pero no podrá utilizar la embajada como centro de activismo político.... Mientras, la Unión Europea recuerda que no le corresponde opinar sobre la decisión de España de alojar al líder opositor y señala que no apoyará ningún levantamiento militar...