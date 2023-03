Boletín de noticias de COPE del 28 de marzo del 2023 a las 18.00 horas

Décima jornada de huelga general en Francia contra la reforma del sistema de pensiones de Macron... Sigue la oleada de protestas en las calles francesas... para evitar que se repitan episodios violentos durante las marchas, las autoridades han activado un despliegue policial con más de 13mil agentes, de los cuales 5.500 están en la capital, en París... Allí, a esta hora, empiezan a registrarse algunos incidentes entre los manifestantes.

Clara Ponsatí no reconoce al juez Llarena como magistrado competente para juzgarla... Así lo ha dicho en sus primeras declaraciones en España, tras pasar 5 años huida en el extranjero... Además, la exconsejera catalana y actual eurodiputada ha defendido su inmunidad por el cargo que ocupa.

Y fíjate en este testimonio... es Pablo... y reconoce que le ha costado mucho trabajo aprender a decir que NO a algunas cosas por no ser capaz de hacer frente a una situación que no se quiere vivir. Pablo es uno de los testimonios que vas a poder escuchar en La Linterna de COPE... Y es que hoy, Ángel Expósito te hablará sobre ASERTIVIDAD, que es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra persona de manera adecuada y sin agresividad... Y cómo debe gestionare en los distintos escenarios de la vida, como por ejemplo el trabajo... Para ello contará con la ayuda de la psicóloga de cabecera del programa, con Aurora García Moreno... Será como te digo, en menos de una hora.