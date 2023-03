Boletín de noticias de COPE del 15 de marzo de 2023 a las 17.00 horas

Las frutas y las legumbres han subido un 23%... el pescado lo ha hecho un 18%... Son alimentos fundamentales para una dieta saludable... y este aumento de la cesta de la compra, casi un 17% en el último año, preocupa a las familias porque pueda repercutir en la calidad del menú escolar... o incluso en el precio.Después de 14 reuniones, la Comunidad de Madrid y los médicos de Atención Primaria alcanzan un preacuerdo verbal para poner fin a casi 4 meses de huelga... Un pacto sobre el que el Comité de Huelga no ha hecho públicos los detalles hasta que no remita la propuesta a los sanitarios afectados. La Audiencia de Sevilla rechaza revisar la condena por los ERE dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía tras la reforma del delito de malversación... Son la ex consejera de hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex director de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, ambos condenados a más de 6 años de cárcel.