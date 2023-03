Boletín de noticias de COPE del 07 de marzo de 2023 a las 17.00 horas

España es el segundo de Europa con peor tasa de natalidad, por detrás de Italia... En COPE estamos recorriendo distintos puntos de nuestro país para conocer cómo se está viviendo el proceso de envejecimiento de los españoles... En La Tarde estamos en Santander y Valencia... hace un rato hemos hablado con Carlos y Raquel, papás de Franchesca... La pequeña es la habitante número 100 de Carrícola... En el municipio valenciano hacía 10 años que no nacía un bebé. A lo largo de la tarde seguiremos recorriendo España para poner rostro a los problemas de la falta de nacimientos en España. Y la ley del Solo sí es Sí no está funcionando y hay que modificarla. Acaba de reconocer la diputada socialista Andrea Fernández en el arranque del debate que se celebra a esta hora en el Congreso... justo cuando la norma cumple 5 meses en vigor, y un día antes del 8 de marzo, día de la mujer... Un debate que escenifica la ruptura en el Gobierno de coalición... El PSOE no cuenta con el apoyo de Podemos, lo que obliga a los socialistas a respaldarse en el apoyo de la oposición para tramitar el cambio de la norma. El precio de la luz bajará este miércoles un 18%... Pagaremos el megavario hora a 99 euros de media... En comparación al mismo día del año pasado, la cifra se ha reducido más de un 80%... Además, por primera vez en lo que va de mes, la luz baja de la barrera de los 130 euros el megavatio hora, algo que en febrero no vimos casi hasta final de mes.