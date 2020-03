Boletín de noticias COPE del 28 de marzo de 2020 a las 05.00 horas

En España ya hemos superado la barrera de los 64.000 infectados por coronavirus, una pandemia que ya ha costado la muerte, en nuestro país, a al menos, 4.858 personas. Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado que el estado de alarma se mantenga hasta el 11 de abril y, por el momento no endurece las medidas de confinamiento, aunque no descarta hacerlo en un futuro. El Papa Francisco ha impartido una bendición Urbi et Orbi extraordinaria desde la Plaza de San Pedro. Varios clubes de fútbol anuncian Expedientes Temporales de Regulación de Empleo.