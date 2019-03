Tiempo de lectura: 1



La premier británica, Theresa May, ha comparecido para avisar de que no está dispuesta a retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea más allá del 30 de junio. Mientras, Quim Torra asegura que seguirá las recomendaciones del Defensor del Pueblo Catalán pero no dará la orden de retirar los lazos, mientras está buscando “alternativas” a los lazos.