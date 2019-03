Boletín de noticias COPE del 5 de marzo de 2019 a las 21.00

Tiempo de lectura: 1



Entre 400 y 500 trabajadores de la filial española de Airbus podrían verse afectados por la supresión de los A380. Mientras, la Junta de Andalucía ha destapado hoy que medio millón de personas que se encuentran en las listas de espera sanitarias no constaban en los datos oficiales. Además, la acusación particular que representa a los padres de Julen pide “prudencia” y recuerda que los resultados de la autopsia no están incluidos aún en la causa.