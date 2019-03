Boletín de noticias COPE del 2 de marzo de 2019 a las 09.00 horas

Tiempo de lectura: 1



La oposición ha mostrado su rechazo a que el Gobierno de Sánchez apruebe a través de Reales Decretos Ley una batería de medidas sociales y económicas, que no cuentan con una partida en los Presupuestos Generales del Estado En concreto, el Partido Popular lo considera electoralista. En la Mañana de Fin de Semana, hemos hablado con Ángel Sánchez Navarro, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, que nos ha explicado en qué casos se puede emplear el Real Decreto Ley. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado que cuenta con el apoyo mayoritario de las fuerzas armadas de su país, y que si no se han pronunciado ya, es porque están siendo amenazados. No perdemos de vista Nicaragua, donde este miércoles se ha reabierto el segundo diálogo nacional entre Gobierno y oposición para tratar de alcanzar una solución al conflicto socio político que vive el país desde el pasado mes de abril. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, ha señalado en La Linterna de la Iglesia, que confía en que pueda alcanzarse una solución pacífica. En cuanto al tiempo, se mantienen las temperaturas primaverales. Y en la actualidad deportiva, tan solo 3 días después se vuelven a ver las caras Madrid y Barça, este sábado, a las nueve menos cuarto. Además, a la una Espanyol-Valladolid, a las cuatro y cuarto Villarreal-Alavés y a las seis y media Huesca-Sevilla. Por cierto, hubo clásico de baloncesto, en Euroliga, con victoria, también, para el Barcelona.