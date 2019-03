Boletín de noticias COPE del 28 de marzo de 2019 a las 06.00 horas

Tiempo de lectura: 1



El Parlamento británico rechaza las ocho alternativas para el Brexit y Theresa May anuncia que dimitirá si no respalda su acuerdo. El "brexit" se mantiene en un punto muerto después de que el Parlamento británico haya rechazado las ocho vías alternativas que habían propuesto los diputados para tratar de desbloquear el proceso de salida de la Unión Europea. El acuerdo que defiende la primera ministra, la conservadora Theresa May, tampoco tiene una mayoría garantizada si se vuelve a someter a votación. Todo, a pesar de que la jefa de Gobierno ha ofrecido su dimisión a cambio de apoyos para tratar de ganar respaldo entre los euroescépticos de su formación. Lo único que ha quedado claro este miércoles es, la aprobación por 441 votos a favor y 105 votos en contra, prorrogar el "brexit" hasta el 22 de mayo. Con su respaldo, la Cámara de los Comunes dio su aprobación a traspasar a la legislación británica las nuevas fechas establecidas por Bruselas para materializar el "brexit".