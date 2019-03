Boletín de noticias COPE del 3 de marzo de 2019 a las 01.00 horas

Tiempo de lectura: 1



Continúan las reacciones a la decisión del Ejecutivo de Sánchez de aprobar a través de reales decretos leyes una batería de medidas económicas y sociales antes de que finalice su legislatura. Y mientras el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha defendido de las críticas de la oposición asegurando que su obligación es gobernar. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, avisa que si llega a la Moncloa modificará la ley para que los reales decretos leyes no se usen con fines electoralistas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su gira por Latinoamérica. Hoy está en Ecuador, y desde ahí ha asegurado que su país necesita tres cosas, ayuda humanitaria, libertad y democracia. Si eres de los que duermen poco y luego tratan de solucionarlo con una noche de sueño reparador, según un estudio, no solo no recuperas las horas perdidas, resulta que es malo para la salud. En la previsión del el sol va a seguir brillando en todo el país, a excepción de La Coruña, donde este domingo las nubes podrían dejar lluvias. En la actualidad deportiva, el Barça vuelve a vencer en el Santiago Bernabéu.