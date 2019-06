Tiempo de lectura: 1



La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han reafirmado este martes su compromiso para mantener una alianza bilateral que califican de "extraordinaria", en el marco de una visita de Estado marcada sin embargo por las protestas. "No las he visto", ha dicho Trump, que ha denunciado "noticias falsas".