Boletín de noticias de COPE del 13 de junio del 2023 a las 17.00 horas

Semana clave para los pactos de gobierno en las comunidades. A esta hora, estamos pendientes de la Comunidad Valenciana, donde está previsto que el candidato popular Carlos Mazón comparezca para explicar el acuerdo de coalición alcanzado con Vox para la presidencia de la Generalitat. Un ejecutivo autonómico en el que no estará Carlos Flores, de Vox. Ha sido uno de los puntos más polémicos por su condena por maltrato a su exmujer. Flores sale de las negociaciones porque ahora será cabeza de lista para el Congreso en las elecciones generales.

Las conversaciones entre PP y Vox también cogen impulso en Aragón. Este martes han tenido una primera reunión, donde los populares ya han puesto una primera propuesta sobre la mesa. Jorge Azcón es el candidato del PP a la comunidad. Sabemos que ambas formaciones se han comprometido a respetar los tiempos y a priorizar un acuerdo de programa y también sobre la constitución de la Mesa de las Cortes, que se constituye el próximo 23 de junio.

Y gracias a la Inteligencia Artificial, volveremos a escuchar la voz de John Lennon en un tema inédito de los Beatles. Lo ha anunciado Paul McCartney en una entrevista en la BCC. No ha dado pistas sobre el título de la composición que conoceremos este año pero la propia cadena británica apunta a que sería 'Now and Then', un tema que compuso Lennon en 1978. Poco después del asesinato de John, su viuda, Yoko Ono, hizo llegar la canción aMcCartney a través de un casette con una etiqueta en la que se podía leer: “para Paul”.

Salen a la luz los datos de casi dos millones de objetos celestes. Datos que quedan a disposición de los investigadores de todo el mundo para conocer más sobre las galaxias. Esta vez se ha obtenido más información de la posición de esos objetos celestes, que en cualquier cartografía anterior.