Boletín de noticias de COPE del 27 de junio de 2021 a las 5.00 horas

Desde hace algo más de 24 horas, pasear por las calles de nuestro país sin mascarilla es una realidad. Siempre y cuando se garantice una distancia de seguridad de metro y medio y no haya aglomeraciones. Una medida con la que no todas las comunidades autónomas estaban de acuerdo, entre ellas Andalucía. La economía de la región está muy vinculada al turismo, y el gobierno andaluz no se la quiere jugar.

Hoy se cumplen dos meses desde que Tomás Gimeno no devolviera a sus hijas a su madre, Beatriz Zimmerman. En su lugar se le vió entrando en el puerto de la Marina de Tenerife con varias bolsas de deporte. Empezaba un calvario para la madre y la familia, con semanas de incertidumbre... Hasta que, con la ayuda del barco científico Angeles Alvariño, se encontraba el cuerpo de Olivia, la mayor de las hermanas, en una bolsa de deporte atada al ancla del barco de su padre. El Ángeles Alvariño sigue buscando a Anna, la otra hermana, y a Tomás