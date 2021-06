Boletín de noticias de COPE del 3 de junio de 2021 a las 16.00 horas

Madrid, País Vasco, Cataluña, Baleares, Aragón, Andalucía y Castilla y León han asegurado que no cumplirán con lo acordado por el Consejo Interterritorial en cuanto a restricciones que afectan, sobre todo, al ocio nocturno. En La Tarde de COPE hemos hablado con los directamente afectados por estas medidas. Juan Rambla tiene varias salas de discotecas en Málaga y es el presidente de la Federación Andaluza de salas de Fiestas y Discotecas y nos aseguraba que no entiende estas nuevas restricciones desde el gobierno central si ya no existe estado de alarma.