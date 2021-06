Boletín de noticias COPE del 7 de junio de 2021 a las 10.00 horas

Marruecos ha anunciado que este verano no habrá operación paso del estrecho. Son algo más de 3 millones de personas que para regresar este verano a su país tendrán que hacerlo por Francia o Italia....Jorge Dezcallar, ex director del CNI y ex embajador en Marruecos, le decía hace unos minutos a Herrera en Cope que es necesario un acuerdo entre ambos países que mantienen unas relaciones bilaterales que son más pasionales que racionales y es más necesario que nunca tener gestos de distensión