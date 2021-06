Boletín de noticias de COPE del 26 de junio de 2021 a las 02.00 horas

Desde esta media noche ya no es necesaria la mascarilla en exteriores siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad de un metro y medio, y no haya aglomeraciones. El Gobierno de Cantabria ha limitado desde este sábado la apertura del ocio nocturno hasta las tres de la mañana por el repunte de contagios de covid-19. Tres cooperantes de Médicos Sin Fronteras han fallecido en Tigray, en Etiopía. Se perdió el contacto con ellos, y con el coche en el que viajaban el jueves por la tarde. Una de ellas es María Hernández, de Madrid, y de 35 años, que llevaba trabajando para Médicos sin Fronteras desde 2015. El ex policía Derek Chauvin ha sido condenado a 22 años y medio de cárcel por el asesinato de George Floyd durante un arresto en mayo de 2020 en una acera de Minneapolis.