Boletín de noticias COPE del 7 de junio de 2020 a las 12.00 horas

El Gobierno prepara su decreto para la nueva normalidad y preocupado por los posibles rebrotes.

Los rebrotes que puedan aparecer serían síntoma de la relajación ciudadana de la pérdida de la conciencia sanitaria común que se ha convertido en uno de los pilares para contener la propagación del Coronavirus. Con la entrada en la fase 3 del 52% de la población esta medianoche, el Ejecutivo enfila la recta final en la desescalada y deja las competencias, pero no la movilidad, en manos de las Comunidades Autónomas con las que el presidente Pedro Sánchez continúa reunido a esta hora por videoconferencia.

El Ejército concluye hoy sus tareas de desmontaje del hospital militar de IFEMA en Madrid. Es una muestra más de que la crisis sanitaria está cada vez más controlada. También dejarán de prestar servicio las Fuerzas Armadas en Cádiz, Baleares y Canarias ya que no se considera ya necesario.

Esta pandemia ha cambiado muchos de nuestros hábitos y formas de vida, tanto, que incluso afecta a la hora de elegir una nueva vivienda. Fíjate, según un portal inmobiliario, el 44% de los españoles no está contento con su casa actual y ahora, después del confinamiento, prefiere elegir un hogar con mucha luz y zonas verdes.

Tras la muerte del afroamericano George Floyd en Mineapolis el pasado 25 de mayo a manos de un policía al que se le acusa de asesinato en segundo grado... las protestas que comenzaron en Estados Unidos se están extendiendo por todo el mundo y se están produciendo también en nuestro país. Como en Pamplona o Barcelona.

Y la capital estadounidense Washington D.C. ha vuelto a reunir esta noche a decenas de miles de personas pidiendo justicia.

En los deportes, los equipos de fútbol encaran ya la recta final de cara al comienzo de la liga.