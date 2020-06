Boletín de noticias COPE del 7 de junio de 2020 a las 10.00 horas

Pedro Sánchez afronta en estos momentos la decimotercera reunión con los presidentes autonómicos, como cada domingo el presidente del Gobierno trasladará sus planes a los líderes autonómicos, que en aquellas Comunidades que pasen a la fase 3 tendrán ya la gestión total en cuanto a las medidas que quieran tomar en su región...Todo ello cuando ya estamos, este domingo, en la sexta y última prórroga del estado de alarma y que estará en vigor hasta el próximo 21 de junio.

En todo este proceso, la Generalitat de Cataluña siempre ha exigido eso, que se le devuelvan las competencias...A partir de la fase 3 las recuperarán casi todas...Sin embargo ahora, desde el Gobierno catalán, no ven con buenos ojos las medidas que planea el Ejecutivo central de cara a la nueva normalidad y sobre todo, que sean Pedro Sánchez y los suyos quienes las establezcan.

En Galicia, las ocupaciones se han multiplicado durante estos últimos meses...El caso más conocido es lo que está sucediendo en el barrio de A Zapateira, en A Coruña...Allí, unos okupas se han instalado en dos casas de lujo y no solo eso, se han dedicado a colgar vídeos en sus redes jactándose de ello. A partir de este lunes vuelven también losjuicios presenciales y se retoma la actividad judicial. Es por ello que mañana se reanuda el juicio contra el Mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, ya en su recta final y que se suspendió por el coronavirus a las puertas de que la fiscalía rebajara la petición de 11 años de cárcel para el principal acusado..Lógicamente el acceso a la sala está restringido al número mínimo de personas...Este, el de Jose Luis Trapero, no es el único juicio que tendrá lugar esta semana.