El PSOE presiona a Albert Rivera para que no le responda el 'no es no' que Sánchez dijo siempre a Rajoy cuando éste intentó formar Gobierno. La investidura sigue sin tener fecha ni apoyos suficientes. Muy diferente es la situación en Extremadura para otro socialista: Guillermo Fernández Vara, que este martes será reelegido presidente. Esta noche ha prometido gobernar como si no hubiera logrado mayoría absoluta en las urnas.