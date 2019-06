Boletín de noticias COPE del 25 de junio de 2019 a las 07.00 horas

Tiempo de lectura: 1



Donald Trump asegura no necesitar la aprobación del Congreso para lanzar un ataque contraIrán. Es la respuesta que manda a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosy que aseguró que Trump no podría anunciar un ataque de este tipo sin la aprobación de la cámara. Dice Trump que le gusta mantener al Congreso al día pero legalmente no tiene por qué hacerlo. Añadía en esta entrevista en Hill TV, respondiendo a las palabras de Pelosi, que no estaba de acuerdo y que mucha gente piensa igual que él.

Todo esto en medio de la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos. Naciones unidas ha pedido diálogo y contención a los dos países. Y es que en las últimas horas Trump ha anunciado nuevas sanciones contra el líder supremo del régimen de los ayatolás y contra otros altos cargos del país. A través de estas sanciones lo que se pretende es negar a irán el acceso a recursos financieros. Irán ha contestado que no puede haber diálogo directo mientras Washington amenace con más sanciones.