Boletín de noticias COPE del 4 de junio de 2019 a las 07.00 horas

El Rey recibirá a los designados por los partidos políticos a partir de hoy mismo. No se ha confirmado aún si los contactos comenzarán este martes o si será ya el miércoles. Lo que es seguro es que ya está en marcha ese proceso para designar un candidato para la investidura, que será Pedro Sánchez si todo va según lo previsto. El presidente en funciones será el último en reunirse con Felipe sexto, el primero será el representante del partido de Miguel Ángel Revilla. Uno de los que no acudirá será Jordi Sánchez, líder de Junts Per Cataluña después de que el Supremo le haya denegado el permiso para salir de prisión para entrevistarse con el Rey. Le sustituirá la nueva portavoz parlamentaria del partido, Laura Borrás.