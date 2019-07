Boletín de noticias COPE del 19 de julio del 2019 a las 07:00 horas

Podemos sigue exigiendo ministerios para facilitar la investidura de Sánchez y el PSOE sigue negándose. La situación no avanza. De hecho parece que va hacia atrás. El Partido Socialista, tras la reunión de su ejecutiva, se ha anclado en la misma posición que venía arrastrando estos días. Además culpa directamente a Pablo Iglesias, en una entrevista en La Sexta, de obstaculizar la formación de Gobierno. La ecuación no se despeja, la investidura parece que será fallida a no ser que se produzca una rectificación de una de las dos partes en las próximas horas porque como decimos faltan 3 días solamente para que comience la investidura.