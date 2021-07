La nueva variante delta ha ocasionado que ya no baste con una inmunidad de grupo del 70 por ciento sino que debería ser más alta, por lo menos del 85 por ciento según nos contaba en la Tarde de COPE Carmen Cámara inmunóloga clínica del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Incluso, aunque llegáramos a ese 85 por ciento no serviría de mucho si en otros países no se vacuna a la mayoria de la poblacion.