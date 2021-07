Boletín de noticias COPE del 2 de julio de 2021 a las 15.00 horas

Quien tenga hoy entre 46 y 63 años más o menos no sabe muy bien a qué atenerse en cuanto a jubilación se refiere. Con 30 uno no piensa mucho en el futuro de su pensión, como que lo ve como lejano, pero ya con 46 y no digo con 63 empieza a echar cuentas sobre cuánto le quedará el día que deje de estar en activo. Y no saben muy bien qué pensar hoy quienes estén en esa franja de edad porque 24 horas exactas han pasado hasta que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, haya matizado -pero no negado- sus palabras.