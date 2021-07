Boletín de noticias COPE del 8 de julio de 2021 a las 14.00 horas

El turismo español ha recibido hoy dos noticias. Una muy buena y otra no también. Empezamos por la buena y miramos a Reino Unido. Es nuestro principal cliente. En 2019, año previo a la pandemia, nos visitaron 18 millones de británicos. Pero ahora, a su regreso, tienen que guardar cuarentena si viajan a España. Y eso les echa para atrás, claro. Esto va a cambiar. Los británicos vacunados con la pauta completa van a poder viajar a España sin tener que guardar cuarentena a la vuelta. Da igual que vengan a Canarias a Baleares y a la península. Y da igual si el particular semáforo británico está en ámbar, que es el color para decir que somos un país no seguro para viajar. ¿Esto a partir de cuándo? A partir del 19 de julio.