Boletín de noticias COPE del 27 de julio de 2021 a las 11.00 horas

Estados Unidos VUELVE a recomendar a sus ciudadanos que no viajen a España por el alto riesgo de contagio. Lo hace a través de un comunicado en el que la Secretaría de Estado sitúa a nuestro país en nivel 4 de alerta, el más alto. El ejecutivo de Joe Biden sitúa también en esta lista a Chipre, Portugal o Cuba. Conocemos esta noticia el mismo día que entra en vigor la obligación de guardar una cuarentena de 10 días para los viajeros que vuelvan a Alemania procedentes de España... Eso sí, afecta a aquellos que NO tengan todavía las dos dosis de la vacuna. ¿Cómo encajan esta medida los afectados? Pues muchos NO ven el hecho de aislarse a su regreso a Alemania como un impedimento para visitarnos.