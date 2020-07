Boletín de noticias de COPE del 14 de julio de 2020 a las 13.00 horas

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere que los vecinos de Lérida y de otros siete municipios de la comarca del Segriá sean confinados. Esto significa que no comparte la decisión de la Justicia que recuerda que esa limitación de libertades es competencia del Gobierno de España y no de una administración autonómica. Esto significa también que anima a Torra a recurrir o, en cualquier caso, buscar alternativas para no obedecer una decisión judicial. La vicepresidenta Carmen Calvo ha defendido hoy el confinamiento.