Boletín de noticias de COPE del 28 de julio de 2020 a las 12.00 horas

Lo hemos escuchado en Herrera en COPE, en voz del embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot: se mantienen las recomendaciones de no viajar a nuestro país y la cuarentena obligatoria aunque también ha asegurado que las negociaciones no están cerradas y que puede haber cambios. Uno de esos cambios podría estar en ese periodo de aislamiento. Según el diario británico Daily Telegraph, podría reducirse de 14 a 10 días. Una medida que se está planteando pero no es oficial.