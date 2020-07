Boletín de noticias de COPE del 3 de julio de 2020 a las 10.00 horas

El sistema de evidencia epidemiológica tras levantarse el confinamiento está funcionando. Así lo acaba de asegurar hace unos minutos en estos micrófonos de Herrera en Cope la Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. María Neira NO es optimista con la situación de la pandemia en el mundo. Advierte que si no se mejora a nivel global no avanzaremos aunque si cree que en Europa se puede contener el coronavirus.