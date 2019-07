Boletín de noticias de COPE del 5 de julio de 2019 a las 17.00 horas

las 5 las 4 en Canarias con Pilar Cisneros y Fernando De Haro la última hora en la tarde estar informado muy buenas tardes a la gente gente es tiempo de prematriculas y demás para el próximo curso muchos de apostarán por estudiar administración de empresas Ingeniería Informática comercio y marketing y muchas otras carreras ninguna de esas carreras ninguno de esos estudios que son los más demandados en España tiene información humanística algo muy diferente de lo que sucede en universidades de referencia como la de Ford Universidad de élite en el Reino Unido donde los planes de estudio hay lenguas clásicas filosofía literatura y su salud explican que estas materias que parecen no servir para nada les permiten entender mejor el mundo la el estudio de los clásicos me permite decía este alumno entender de mejor forma el conjunto de la sociedad es una de las razones hay más razones para tener en cuenta las humanidades en Oxford mira en esta vez con mi lengua y otras lenguas me permite entender mejor las lenguas explicaba esta otra alumna Emma esta semana hemos contado en España cuando uno quiere un título universitario no necesariamente adquiere la posibilidad de trabajar en 2018 un 30% titulados universitarios que finalizaron sus estudios en 2014 no habían conseguido todavía empleo en los próximos años muchos de los empleos en todas las escalas muchos de los empleos que en este momento realizamos los seres humanos no solo los que han estudiado en la universidad serán automatizados estima que el 60% de todas las ocupaciones tienen altas probabilidades de desaparecer por eso es necesario reflexionar sobre el futuro del trabajo y sobre el futuro de la educación es necesario pensar hacia que educación vamos y quizás la digitalización es una invitación a recuperar esas humanidades que en universidades como Oxford tienen tanta importancia porque el desarrollo tecnológico hace que lo que pueden hacer las máquinas es menos interesante para contratar nos por parte de las empresas ante la digitalización se hace es necesario lo que es propiamente humano lo que no puede hacer un algoritmo por ejemplo la creatividad las máquinas no pueden ser creativas por ejemplo en Pensamiento Crítico inteligencia emocional por ejemplo la capacidad de inspirar y de trabajar con otros por la capacidad de entender y de valorar las cosas tienes de sentido y todo eso no se aprende solo con conocimientos técnicos la creatividad la capacidad de innovación la capacidad crítica la inteligencia emocional bueno eso se adquiere cuando uno ha leído buena literatura cuando uno conoce lo de los clásicos F cuando uno se ha acostumbrado a pensar que cuando uno establece conexiones cuando uno sabe por ejemplo disfrutar con el arte y el arte que tiene una gran capacidad de formar nos ayuda a pensar de otro modo a más digitalizacion mas humanizar lo que hacen las máquinas que lo hagan las máquinas vamos a hacer nosotros lo nuestro lo propio de los humanos y para eso tenemos que estudiar humanidades es lo primero no lo único detenido en Marruecos un yihadista que controlaba 70 canales de redes sociales vinculadas al DAS y en los que en esos canales hacen llamamiento a España Juan baño a pesar de ser un ciudadano marroquí haberse practicado el arresto en el país vecino lo cierto es que España en concreto la Guardia Civil servicio de información en colaboración estrecha con sus colegas alauitas quitan de la circulación conecta a un peligro real para nuestra seguridad muy activo en redes sociales llego a gestionar más de 70 canales vinculados al grupo terrorista daesh mantenía una permanente ficación por llevar a cabo atentados terroristas en suelo español ya que lo justificaba como asesinatos en territorio infiel además desarrollado una estrecha relación con terroristas desplazados a zonas de conflicto e intercambiaban manuales y tutoriales sobre la sentados indiscriminados conocido mejor el perfil del ciber estafador detenido un joven de 23 años con un gran ego violento hemos hablado también mediodía COPE con una de las víctimas a las que estos sonaba un poco porque estaba muy asustada en la agenda, así que le digo que bajo ningún concepto que va a mandar sobre mí qué me importa un comino los el dinero y que yo no le voy a dar datos de nadie que si se cree por encima del bien y del mal no ya está abierto en el Teatro Jovellanos de Gijón la capilla ardiente de Arturo Arturo Fernández el actor fallecido ayer por la mañana a los 90 años en Madrid y hoy ha sido trasladado a su ciudad natal en el teatro ya nos está también es compañero Eduardo González Eduardo daba la vuelta lo que es el café Dindurra otro elemento emblematico de Gijón escenario en el centro del escenario el féretro cubierto con la bandera de España recibe el reconocimiento de todos los gijoneses los asturianos y gente de fuera que está en Gijón que quiero entrar al maestro al genio de las que tantas veces actuó a quienes teatro es teatro Jovellanos los aficionados las personas que aquí se agolpan muestran su amor y su cariño hacia Arturo Fernández Peña cariño es muy simpático muy agradable y un profe con una persona muy entrañable muy extrañas sobre todo para los asturianos y los gijoneses era un chatín maravilloso hasta las 22:30 abierta la capilla ardiente en el Teatro Jovellanos mañana a las 17 el funeral por su eterno descanso en la iglesia de San Pedro en deportes el Real Madrid sigue en operación salida Luis Millán las últimas en hacerse oficiales han sido las de odegaard Reguilon en noruego se va a hacer yo la Real Sociedad para su experiencia en Holanda el español se va también a préstamo al Sevilla donde se verá de novelas Lopetegui quién ha sido fundamental en su fichaje estas eran las primeras palabras de lateral como nuevo jugador hispalense si él no lo hace muy bien ha trabajado conmigo el año pasado y si es cierto que me llamo de medio es que tampoco he estado ya estaba convencido pero simplemente hablar pues te genera confianza y yo teníamos la tengo aquí tu llamada porque estamos aún me dijo lo que lo que tenía en la cabeza que lo que haya que tenía de futbolista en España como persona y todo y creo que soy su ideal para la próxima salida anunciarse del club blanco será la de peo con destino al Milán mientras tanto en el Barça si en los institucionales Bartomeu ha convocado en apenas 20 minutos de las 5:30 una rueda de prensa para analizar la situación interna que está bien el club de la salida de Jordi Mestre y las divisiones internas de la Junta el presidente ha preferido hacerlo antes de la presentación de Jong que tendrá lugar a las 7:45 para si no desviar la atención del acto fuera el fútbol en tenis en Wimbledon victoria de Bautista sobre khachanov que le da el pase octavos y juego ahora verdad su contra italiano Fabiano en el primer set 5-4 para el español y cerramos con baloncesto nuevo movimiento en la plantilla del Barça en este caso una renovación Thomas Heurtel seguirá hasta 2021 seguimos en la tarde COPE