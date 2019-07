Boletín de noticias COPE del 3 de julio de 2019 a las 07.00 horas

Tiempo de lectura: 1



Este miércoles conoceremos un nuevo CIS después del anuncio de la fecha del debate de investidura. Nuevo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas con intención de voto de los ciudadanos. Servirá seguramente a los partidos para apuntar tendencias de cara a lo que podría ser una posible repetición electoral si no sale adelante la investidura de Pedro Sánchez el próximo 22 de Julio. El presidente en funciones sigue haciendo cuentas y la realidad es que de momento no cuenta con los apoyos suficientes para ser investido. Sánchez busca la abstención de los constitucionalistas pero ellos insisten en ese NO rotundo.