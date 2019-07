Boletín de noticias COPE del 24 de julio de 2019 de las 06:00 horas

PSOE y Podemos negocian a contrarreloj antes de la segunda votación a la investidura de Sánchez.

Una segunda votación para la que faltan un poco más de 24 horas. Será el jueves. De momento lo que nos dejaba la primera era una abstención de última hora de Podemos, una abstención simbólica porque Sánchez necesitaba mayoría absoluta de síes. Con anécdota incluida esa votación que fue el único NO de Podemos de la que podría ser la próxima vicepresidenta del Gobierno, Irene Montero, porque votó por vía telemática a las 9 de la mañana cuando su partido mantenía el NO. Anécdotas aparte, como decimos, primer NO a Sánchez y mano tendida entre ambos partidos para comenzar unas negociaciones a contrarreloj.

Comenzarán en unas horas y estarán lideradas por Carmen Calvo y Pablo Echenique. Lo siguiente es como decimos la segunda votación el jueves pero antes de eso, el Partido Socialista reunirá a su ejecutiva el mismo jueves a primera hora según hemos podido saber esta noche.