Boletín de noticias de COPE del 07 de febrero de 2023 a las 18.00 horas

Ya están en Turquía los 91 efectivos entre miembros de la Unidad Militar de Emergencias y bomberos de la Comunidad de Madrid, que han viajado para ayudar en las labores de rescate... La cifra de muertos entre Turquía y Siria asciende ya a más de 5.500, y 26mil personas han resultado heridas... Una catástrofe humanitaria entre la que hemos conocido una luz para la esperanza... Ha sido en Alepo, en Siria. Una mujer ha dado a luz sepultada por los escombros que deja el terremoto en Siria. En el vídeo se puede ver cómo un hombre sale entre las ruinas de un edificio con el bebé en brazos , aún con el cordón umbilical mientras los servicios de rescate protegen al recién nacido con una sábana.

La entrada de un frente desde el este de Europa deja inestabilidad y chubascos en el área mediterránea, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Catalunya... De hecho, el fuerte viento y oleaje mantiene en alerta a la zona del litoral catalán...A esta hora, sigue activa la alerta amarilla por nieve en la Comunidad Valenciana... Precisamente en Castellón, uno de los puntos más afectados, las nevadas han dejado sin clase a más de 900 alumnos.Y el Tribunal Supremo afirma que no está justificada la exclusión de los toros del Bono cultural joven... A través de un preámbulo en el real decreto, el ejecutivo alegó que los espectáculos taurinos se fomentan a través de otros instrumentos, por lo que no vio necesario incluirlos en el catálogo del cheque cultural de 400 euros... El alto tribunal considera que este argumento no es suficiente, y abre la puerta a que los toros sean incluidos en el bono si el Gobierno no consigue justificar de forma más solida su exclusión. Uno de cada 5 españoles fuma a diario... Es posible que tú que nos escuchas seas uno de ellos... La edad media en la que empezamos a utilizar tabaco son los 14 años.Con constancia y fuerza de voluntad consiguió dejar de fumar... y entre sus objetivos estaba sentirse mejor y sano... En menos de una hora, en La Linterna, Ángel Expósito hablará con la psicóloga de cabecera del programa Aurora García Moreno sobre la adicción al tabaco y las claves para dejar de fumar.