Boletín de noticias de COPE del 28 de febrero de 2023 a las 11.00 horas

El 40% de los consumidores no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar. Y uno de cada diez no paga a tiempo sus facturas de la luz o el gas. A pesar de las medidas que el Gobierno ha puesto para frenar la llamada 'pobreza energética', este salvavidas no llega a más de la mitad de los posibles beneficiarios. Todo el día en el que despedimos el mes de febrero con la luz al alza.