Boletín de noticias de COPE del 6 de febrero de 2021 a las 13.00 horas

España recibe hoy las primeras vacunas de Astrazéneca, que se van a administrar a ciudadanos entre los 18 y los 55 años. Que la vacunación se vaya extendiendo cada día a más personas no puede ser sinónimo de relajación. En COPE lo ha avisado la viróloga del CSIC Margarita del Val. Los vacunados pueden seguir contagiando aunque ellos estén inmunizados. La Comunidad Valenciana vive su segundo fin de semana con cierres perimetrales en 16 ciudades de más de 50.000 habitantes. A apenas 8 días de las elecciones catalanas, el Govern sigue insistiendo en que no habrá problemas para el votante tras la oleada de más de 20.000 recursos para no acudir a las mesas electorales. Y en los deportes, Sergio Ramos va a pasar hoy por el quirófano.