Boletín de noticias COPE del 14 de febrero de 2021 a las 11.00 horas

Con más del 99% de las mesas constituidas, los Mossos investigan el sabotaje de dos centros de telecomunicaciones horas antes de abrir las urnas pero que no han afectado los comicios. Son dos repetidores de Canet d’Adri en Gerona y Cubells en Lérida, aunque no han afectado el funcionamiento del dispositivo electoral por lo que todas las mesas electorales en estas dos provincias, Lérida y Gerona, han podido abrir con éxito. La Generalitat, eso sí, no descarta a esta hora que se tenga que votar el martes en algunas mesas de Tarragona o Barcelona. La Cadena COPE está desplegada en varios puntos de la geografía catalana donde se está votando con relativa normalidad, y nos hemos ido hasta el colegio electoral Joc de la Bola en Lérida. En COPE hemos hablado con Daniel, le toca estar en mesa electoral y que tiene ya la mente puesta en las ocho de la tarde, cuando lleguen a votar los contagiados. Se les facilitarán EPIs a esa hora aunque le gustaría usarlo desde primera hora de la mañana. La madrugada nos ha dejado un nuevo crimen machista. Esta vez en Majadahonda, en Madrid. Y en los deportes, el Barça goleó al Alavés y ya piensa en el Paris Saint Germain.