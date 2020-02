Boletín de noticias COPE del 12 de febrero de 2020 a las 13.00 horas

La organización del Mobile World Congress se reúne de urgencia en una hora. Después de la baja de más de 20 compañías tecnológicas -que no estarán en el congreso de móviles más importante del mundo-, a partir de las dos de la tarde deciden si aplazan el evento o siguen para adelante. Mientras las autoridades sanitarias hacen llamamientos a la calma, aunque la decisión de esas compañías de no acudir al congreso no se justifica en evidencias científicas, el miedo se ha expandido y pone sobre las cuerdas este congreso.