"Boletín de noticias COPE del 7 de febrero de 2019 a las 08.00 horas"

Buenos días este jueves en el que el clamor contra Pedro Sánchez por contar con un relator en una mesa de diálogo con los partidos independentistas es patente. Hasta el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra cargó ayer contra esta figura, que calificó de "desatino". En opinión de Guerra, equivale a equiparar España con países como Yemen o Burkina Faso.

Mientras, PP, Ciudadanos y Vox han llamado a una gran movilización este domingo en Madrid en contra de la política del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de ceder a los independentistas por aceptar la figura del relator.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que no descarta ninguna opción para poner fin a la etapa de Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas la moción de censura, un planteamiento ahora remoto porque no le salen los números, ya que aun con el apoyo de Ciudadanos no alcanzaría la mayoría absoluta.