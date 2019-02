Boletín de noticias COPE del 2 de febrero de 2019 a las 04.00 horas

Tiempo de lectura: 1



44 provincias españolas están en alerta por nieve, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, de hecho, la Dirección General de Tráfico recomienda no circular en coche por carreteras del tercio norte peninsular. Tras la decisión del Parlamento Europeo de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, España ha anunciado su intención de hacer lo mismo este lunes, si el gobernante venezolano, Nicolás Maaduro no cumple el plazo de 8 días que el Ejecutivo de Sánchez le dio para convocar elecciones. Al Gobierno de Reino Unido no le ha gustado la decisión de la Unión Europea de referirse a Gibraltar como colonia británica, en un documento en el que regula el uso de los visados para sus ciudadanos tras el 'brexit'. En Argentina al menos dos personas han muerto y otras 52 han resultado heridas en un importante incendio en un hotel de Buenos Aires. En la actualidad deportiva, después de una semana marcada por la Copa del Rey, volvió la Liga.