Boletín de noticias COPE del 2 de febrero de 2019 a las 02.00 horas

44 provincias españolas en alerta por nieve, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. España dio 8 días al gobernante venezolano Nicolás Maduro para convocar elecciones o reconocería al presidente interino Juan Guaidó como el legítimo dirigente del país. Una convocatoria que no se ha producido por lo que se espera que el lunes el Gobierno de Sánchez realice ese reconocimiento. la Unión Europea ha calificado a Gibraltar como colonia británica, en un texto para regular los visados de sus ciudadanos tras el 'brexit', algo que no ha gustado al Gobierno de Theresa May que lo considera completamente inaceptable. De vuelta a España, este sábado se cumplen trece días desde que los taxistas madrileños comenzaran una huelga indefinida para protestar contra la regulación de las VTC, es decir, Uber y Cabify. Insisten en su intención de negociar pero también en de mantenerse firmes hasta que se les de una solución. En deportes, volvió la Liga con muchos goles después de la semana copera.