Boletín de noticias de COPE del 10 de enero de 2023 a las 17.00 horas

Termina sin acuerdo la reunión del bloque progresista del Tribunal Constitucional para consensuar un único candidato a la presidencia del TC. Por lo tanto, finalmente tanto Cándido Conde-Pumpido como María Luisa Balaguer competirán por ese puesto en el pleno que se celebra mañana. Además, se ha reanudado el juicio por el accidente del tren Alvia de 2013 en Galicia, en el que murieron 80 personas. La última sesión se celebró el 15 de diciembre. En la sesión de hoy, el jefe del área de investigación técnica de Renfe ha señalado que si el maquinista hubiera colgado antes la llamada telefónica de 100 segundos, el tren no habría descarrilado. Y acabamos de conocer que un juez en Almería ha enviado a prisión provisional y sin fianza al hombre de 30 años detenido por el presunto asesinato de una mujer de 44 años. El arrestado confesó haber estrangulado a la víctima tras mantener relaciones sexuales con ella. El acusado no era su pareja sentimental, por lo que no se catalogaría como un caso de violencia de género, pero sí un homicidio fruto de la violencia machista.