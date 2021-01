Boletín de noticias de COPE del 16 de enero de 2021 a las 14.00 horas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado por el momento el confinamiento domiciliario. La orden que adelanta el toque de queda en Castilla Y León a las 8 de esta misma tarde se ha publicado ya en el boletín oficial por lo que entra en vigor en apenas 6 horas. Pero el Gobierno no acaba de dar validez a esta medida. Pablo Nuevo, profesor de derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, nos ha contado que las multas por infringir el toque de queda que arranca en Castilla y León no se sustentarían. No hay base legal. La tercera ola avanza imparable por todo el país, con nuestra incidencia nacional en 575 casos y con las UCIs empezando a saturarse.